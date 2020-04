Rode Duivels-killer wou na WK stoppen met voetballen en vertelt over eenzaamheid als voetballer: "Geld is niet alles"

De Argentijnse topspits is in een interview openhartig over zijn mentale toestand. "Als mijn moeder er niet was, zou ik na het WK van 2014 gestopt zijn", zegt Higuain.

Tijdens dat WK scoort Higuain de enige treffer in de kwartfinale tussen Argentinië en België en schakelt hij de Rode Duivels uit. Meer nog, Argentinië stoot door tot de finale, waarin ze het opnemen tegen de latere winnaar Duitsland. Na ongeveer 20 minuten krijgt Higuain een grote kans om Argentinië op voorsprong te schieten, maar hij mist. Die misser zorgde voor een neerwaartse spiraal bij hem, maar ook de kritiek die hij erna kreeg was niet mals.

"Mensen noemden me een mislukking of zeiden dat ik niet kon voetballen. Ik wou op dat moment stoppen met voetballen. Maar drie grote finales spelen, dat is niet niets", probeert hij optimistisch te blijven. In 2015 en 2016 speelde Higuain de finale van de Copa America met Argentinië. Tweemaal trok Chili aan het langste eind. In beide finales miste Higuain kansen, in 2015 zelfs een penalty in de penaltyreeks

"Geld is niet alles"

"Mensen zeggen geregeld dat profvoetballers niet mogen klagen, zeker niet met hun loon. Maar geld is niet alles", klinkt het. "Ik vier Kerstmis elk jaar met andere mensen. Met geld koop je geen vrienden. Mijn moeder woont op 15 uur vlliegen van me en ik mis haar enorm. Ik kan voor haar een vliegticket kopen, maar dat neemt niet weg dat ze gewoon ver weg van me woont en niet op 10 minuten rijden."