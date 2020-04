Moeskroen moet zich verantwoorden voor kapitaal en makelaarskwestie en komt mogelijk met procedurefouten aandraven

Moeskroen moet zich op twee fronten verdedigen bij het BAS. De club moet aantonen over voldoende kapitaal beschikken en er zouden bewijzen zijn dat makelaars inspraak hadden in het beleid van de club.

Het geld, daar werd al een oplossing voor gevonden. Volgens Het Laatste Nieuws is eigenaar Pairoj Piempongsant bereid om met een deel van de vereiste 3,2 miljoen euro op te hoesten en moet het ander deel komen uit de verkoop van spelers.

Dan rest er nog de makelaarskwestie. In tegenstelling tot andere jaren zouden er nu wel bewijzen zijn dat Pini Zahavi betrokken is geweest bij het clubbeleid. Mails zouden bevestigen dat het clubbestuur bewust gelogen heeft over de kwestie. Ter verdediging gaat Moeskroen mogelijk procedurefouten aankaarten, weet Le Soir.