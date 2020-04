Standard maakt volop werk van volgend seizoen en wil een van de broertjes De Sart terughalen

Standard maakt al volop werk van het komende seizoen. De Rouches vonden al een nieuwe tweede doelman en mikken nu ook op een oude bekende.

Standard is er heel zeker van dat de club via het BAS wel aan een licentie voor profvoetbal zal geraken. De Luikenaars maken immers al volop werk van de kern voor volgend seizoen. Er is al een deal met OHL-keeper Laurent Henkinet en de club mikt nu ook op Julien De Sart.

Stapje hogerop

Volgens Het Laatste Nieuws is de club in gesprek met Jean-François De Sart, de vader en makelaar van Julien, en is een transfer nabij. Er moet dan ook wel een akkoord worden gevonden met KV Kortrijk, want de 25-jarige middenvelder ligt er nog een jaar onder contract. De Sart zelf wil graag een stapje hogerop zetten in zijn carrière.

Voor hem zou het een terugkeer naar het oude nest betekenen. De Sart verliet de club in 2016 nadat hij er al meer dan 70 officiële matchen had gespeeld.