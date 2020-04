Verontrustende resultaten: één op de drie spelers en één op de twee speelsters in Frankrijk vertonen tekenen van depressie

Maandag onthulde FIFPro, de wereldwijde spelersbond, de resultaten van haar nieuwe opiniepeiling. De bevindingen zijn verontrustend. De opschorting van de competities en het coronavirus hebben ernstige gevolgen voor het mentale welzijn van de spelers.

In haar eerste onderzoek naar de zaak had de bond al alarm geslagen. Meer dan één op de tien professionele spelers had melding gemaakt van symptomen van depressie. Een paar weken later verslechterde de geestelijke gezondheid van veel spelers.

Vooral in Frankrijk zou er heel wat onzekerheid zijn, want volgens L'équipe vertoont 28% van de Franse spelers nu tekenen van een depressie. Erger nog, het cijfer stijgt tot 50% als het gaat om de Franse speelsters. 59% van hen heeft ook ernstige twijfels over hun sportieve toekomst. Het onderzoek werd over het algemeen uitgevoerd in 16 verschillende landen, waarbij 1513 professionele spelers deel uitmaakten van de steekproef.