Waarom virologen zo bang zijn voor zogenaamde 'spookwedstrijden'

In België weet men nog niet goed wat men wil, in de meeste Europese toplanden maakt men zich klaar voor de heropstart van de competities en in Nederland geen competitief voetbal meer tot 1 september. Landen weten niet welk standpunt ze moeten innemen en een wederkerende termen is de 'spookwedstrijd'. Daarmee bedoelen bestuurslui, politici en virologen de matchen achter gesloten deuren. Ook al worden de matchen zonder fans in het stadion afgewerkt, toch zouden ze een gezondheidsrisico inhouden. "Fans mogen in het stadion niet samenkomen, maar gaan dat elders misschien wel doen. Dan zullen ze daar een broeihaard voor het virus vormen", legde viroloog Steven Van Gucht al uit bij VTM Nieuws.