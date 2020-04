De verandering die er al een jaar zat aan te komen bij Anderlecht: Coucke kreeg betere deal voor elkaar

Anderlecht gaat na 40 jaar van shirtsponsor veranderen. De ene bank lost de andere af, maar dat zat er al een tijdje aan te komen. BNP Paribas Fortis wou al langer zijn sportactiviteiten stoppen en Marc Coucke had de opvolger al in zijn achterzak zitten.

Maart 2019, de eerste geruchten sijpelen door dat BNP Paribas Fortis er genoeg van heeft. Ze tekenden in 2017 een contract voor 2+2 jaar sponsoring waarbij die laatste twee jaar elk seizoen moesten bevestigd worden. Maar in 2019 wou de bank, die zware besparingen ging doorvoeren, al stoppen met zijn voetbalactiviteiten en zich vooral richten op het tennis, waar het de grootste sponsor was van Roland Garros.

Belfius stond te popelen

Maar door de coronacrisis willen ze al hun sportsponsoring op een laag pitjes zetten. Marc Coucke had dat echter al een tijdje voorzien. Vorig jaar smokkelde hij Belfius al binnen op Anderlecht. Op de persconferentie van Vincent Kompany was er ook tijd voor een uitje naar de uitgang waar het oefencentrum van naam veranderde: het 'Belfius RSCA Training Centre'.

Niemand die er toen veel aandacht aan besteedde, want Kompany ging daarmee allemaal lopen. Maar Coucke had het wel degelijk goed getimed. Belfius wil in België een prominente plaats innemen in de voetbalwereld en sponsort ook al Club Brugge. Anderlecht, dat met zijn 34 landstitels, nog steeds heel wat prestige bezit, moet de volgende stap worden. Niet toevallig zit een groot deel van het fortuin van Marc Coucke bij Belfius en dus was een deal redelijk makkelijk te maken, al is het nog niet helemaal rond.

Proximus ook snel vervangen?

Vorige week haakte ook Proximus af, maar ook daarvoor zit al een vervanger in de pijplijn, weer via een persoonlijk contact. Extern adviseur Wouter Vandenhaute heeft immers een goed contact met Telenet, want hij organiseert zowel de wereldbeker als de superprestige, waar Telenet de grootste sponsor van is...

Proximus zou voor zo'n 1,3 miljoen sponsorgeld ingestaan hebben, BNP voor zo'n 2,4 per jaar. De nieuwe deals zouden van grotere waarde worden. Op zakelijk gebied kunnen Coucke en co nog altijd hun mannetje staan...