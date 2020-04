Charleroi verdient rechtstreeks de EL in te gaan, meent Belhocine: "Nooit betere groep gekend"

Charleroi staat derde in de rangschikking momenteel en maakt dus aanspraak op rechtstreekse deelname aan de Europa League. Of er nog gespeeld wordt, weet trainer Karim Belhocine niet, maar hij vindt in ieder geval dat ze Europees voetbal verdienen.

“Ik was fier op onze resultaten, ja”, zegt Belhocine in L'Avenir. “Of we aan een historisch seizoen bezig waren? Ik kan de exacte cijfers niet uit het hoofd voorleggen. Waar ik wel getuige van was, waren de ongeziene vreugdetaferelen in de kleedkamer na de wedstrijden. Ik heb nooit een betere groep gekend. Er hing gedurende het hele seizoen een ongelooflijk goede vibe rond dit team.”

Het valt allemaal af te wachten of er een stopzetting komt en of er rekening gehouden gaat worden met de bekerfinale. “Of dit Charleroi dan aanspraak moet maken om op deelname aan de Europa Ligue zonder barrages te spelen? Speculeren is moeilijk en we proberen met alle scenario’s rekening te houden. Maar ik denk van wel, ja. Deze groep verdient dit echt. We zouden trots zijn moesten we daarin slagen.”