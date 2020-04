Corona of geen Corona, bij Racing Genk gaat de abonnementenverkoop gewoon door: "Maar wel aan schappelijke prijzen"

Voorlopig is het nog onduidelijk of de competitie alsnog hervat zal worden, maar die onzekerheid weerhoudt Racing Genk er niet van om de abonnementenverkoop voor volgend seizoen te annuleren.

"Het is voorlopig moeilijk te communiceren, aangezien we niet weten of er nog gespeeld zal worden. We hebben wel al verschillende scenario's uitgelegd", liet Dimitri De Condé verstaan in Het Belang van Limburg.

"Wat we wel kunnen garanderen is dat de fans een compensatie zullen ontvangen voor de gemiste wedstrijden van dit seizoen. Mogen ze ook volgend seizoen nog niet binnen, dan zullen we met een originele oplossing komen."

Ondanks dat het nog niet zeker is dat er volgend seizoen al met publiek gespeeld kan worden, zullen ze bij Racing Genk wel starten met de abonnementenverkoop. "We gaan onze abonnement wel al verkopen. Dat staat vast. Maar we zullen dat zoals altijd aan een schappelijke prijs doen."