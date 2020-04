Anderlecht reageert op de kritiek van Remco Evenepoel: "We hopen dat hij net zoals Eddy Merckx een mooie ambassadeur wordt"

Remco Evenepoel liet zich vorige week kritisch uit tegenover Anderlecht, de club waar hij als jeugdspeler een paar jaar aan de slag was. Opleidingshoofd Jean Kindermans dient hem nu van antwoord.

Remco Evenepoel bezocht vorig weekend enkele plaatsen die voor hem een speciale betekenis hadden en het Lotto Park was er daar een van. "De laatste jaren hier waren de moeilijkste. Ze hebben me zelfs mentaal een beetje gebroken", was hij toen kritisch voor Anderlecht.

In de sporen van Eddy Merckx

Jean Kindermans, directeur van Neerpede, reageerde in la Dernière Heure op de kritiek van het voormalige jeugdproduct. "Remco viseert niet de club maar slechts een persoon. Die persoon had volgens mij ook gelijk. In het voetbal zou Remco niet dezelfde carrière maken als in het wielrennen", aldus Kindermans.

"Hij heeft de goede keuze gemaakt. De spanningen zullen met de tijd wel afnemen. Remco houdt nog steeds van Anderlecht en Anderlecht nog steeds van Remco. We hopen dat hij, net zoals Eddy Merckx, een van onze mooie ambassadeurs wordt", sloot hij af.