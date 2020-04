Van T1 ad interim naar volwaardig hoofdtrainer? Beerschot en Losada gaan praten over de toekomst

Hernan Losada promoveerde in oktober 2019 van assistent-coach onder Stijn Vreven naar hoofdtrainer ad interim. Op het Kiel was men tevreden met de prestaties onder de Argentijn.

Eerst speler bij Beerschot, daarna assistent-trainer, nu T1 ad interim en straks volwaardig hoofdtrainer? Op het einde van de week gaan Beerschot en Hernan Losada praten over de toekomst, meldt Het Laatste Nieuws.

Promotie of niet?

Nadat Losada overnam van Vreven bleef Beerschot wisselvallig presteren, maar na veel mentaal oplapwerk en enkele tactische wijzigingen viel alles net op tijd in de juiste plooi voor het team. De Mannekes pakten de tweede periodetitel en moesten in Leuven een 1-0 voorsprong verdedigen in de terugmatch van de promotiefinale.

Of de club straks naar 1A promoveert of niet is nog onduidelijk door de coronacrisis. Dat men op het Kiel tevreden is over Losada leidt tot weinig twijfel. Het ziet ernaar uit de hij ook volgend seizoen nog de trainer van Beerschot zal zijn en niet langer als interim.