Newcastle ziet het groot en jaagt nu ook op een topmanager

De toekomstige nieuwe eigenaar van Newcastle heeft heel wat ambitie. Hij denkt namelijk aan Mauricio Pochettino als nieuwe trainer. De Argentijnse coach heeft sinds zijn ontslag afgelopen november bij Tottenham Hotspur geen club meer gehad.

Mauricio Pochettino zou snel een nieuwe job kunnen vinden in de Premier League. Volgens Sky Sports zou de Argentijn een topprioriteit zijn voor Newcastle. De Magpies willen volgend seizoen enkele sterspelers halen, maar ze willen ook een gerenommeerde coach die hun grote ambities kan waarmaken.

Volgens de Britse media zou de club, als Pochettino geen interesse zou hebben, een beroep kunnen doen op Rafael Benitez. Hij was in het verleden al trainer bij Newcastle en momenteel staat hij aan het roer van Dalian Yifang in China.