'Anderlecht ziet sterkhouders én huurlingen vertrekken omdat er simpelweg geen geld is om hen te houden'

Hoe gaat RSC Anderlecht er aan de start van het nieuwe seizoen uitzien? Het antwoord op die vraag is simpel: helemaal anders.

Het wordt wederom een harde transfernoot om te kraken. RSC Anderlecht moet het huurlingenleger opnieuw kwijtspelen. Bovendien zal paars-wit wellicht verplicht zijn om enkele jonge talenten te verkopen.

Het Laatste Nieuws weet bovendien dat ook Nacer Chadli, Philippe Sandler, Derrick Luckassen, Dejan Joveljic en Marko Pjaca hun koffers alweer zullen pakken. De reden? Anderlecht kan hen simpelweg niet betalen.

Sterkhouders moéten vertrekken

En dat is vooral jammer in de gevallen van Chadli en Luckassen. Beide spelers wierpen zich de voorbije maanden op als sterkhouders in het jeugdige paars-wit. Maar voor een boterham en een bierbonnetje wordt al lang niet meer gespeeld.