Schrijf je in op 1 van onze online voetbaltornooien (FIFA/PES op PS4/PC/XBOX)

Aangezien er nu al een poos geen voetbal meer is door het coronavirus en ons vorige toernooi in de smaak viel bij onze lezers, hebben we bij Voetbalkrant.com besloten om nog een toernooi te organiseren.

Voor de liefhebbers van FIFA 20 en PES 2020 hebben we goed nieuws. Aangezien er nu geen voetbal is zullen we namelijk enkele online voetbaltornooien organiseren om voor ontspanning te zorgen. Hieronder leest u wat u moet doen om aan een tornooi deel te nemen:

Wat moet je doen?

Onderaan deze pagina kun je je inschrijven op 1 van onze tornooien. Opgelet: geef je PSN-, Xbox Live of Origin-gebruikersnaam correct in. Het tornooi is volledig gratis. Het enige wat je nodig hebt, is een account op Voetbalkrant.com.

Eens de loting bekend is, krijg je een mail en kan je chatten met je tegenstander op de wedstrijdpagina.

Vind een moment dat voor beide past en geef de score in vergezeld van een screenshot.

Wanneer de volgende ronde bekend is, ontvangt de winnaar een mail, voor de verliezer zit het tornooi er op.

Vul ook je favoriete team in, je speelt voor de glorie van jouw team.

Je vooral goed amuseren!

Wat heb je nodig?

Een PlayStation 4, Xbox One of pc

FIFA 20 of PES2020

Een actief PlayStation Plus-abonnement of Xbox Live-abonnement (je moet online kunnen spelen)

Hoe speel ik online?

De wedstrijden verlopen via de spelmodus Vriendschappelijke seizoenen. Je voegt de tegenstander toe via zijn PSN-gebruikersnaam(PS4), Origin account(PC) of aan je vrienden en bent online op het moment dat jullie afgesproken hebben.

De score bevestig je door een screenshot te nemen van de uitslag (met de gebruikersnamen zichtbaar). Als alternatief kan je met je smartphone een duidelijke foto nemen. Beide deelnemers dienen de score door te sturen.

Wanneer er een gelijkspel is, wordt een nieuwe wedstrijd gestart waarin de eerste goal wint. Bij uitslag vul je het gelijkspel in, bij Golden Goal de score na de eerste goal uit de tweede wedstrijd. (altijd 1-0 of 0-1 dus). Eindigt de tweede match op 0-0, speel je verder wedstrijden tot je een doelpunt maakt.

Speel voor je team

Je speelt niet alleen voor de eigen eer, maar ook voor jouw favoriete Belgische ploeg. Wordt Anderlecht, Club of Gent de winnaar van dit tornooi? Of kan Waasland-Beveren de groten de loef afsteken? Het is aan jou. Het aantal punten dat elk team haalt, wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Opgelet, als je kiest om voor pakweg Lokeren te strijden, moet je niet verplicht met Lokeren aan de bak. Je mag nog steeds voor bijvoorbeeld Barça of Chelsea kiezen.

Teamkeuze

Er zijn geen beperkingen qua teamkeuze. Speel je graag met een Braziliaanse middenmoter, doe gerust! Maar weet dat je tegenstander het volste recht heeft om met Europese topploegen aan de aftrap te komen.

Inschrijven voor FIFA20

Inschrijven voor FIFA20 via PS4, Xbox of pc kan via deze link.

Inschrijven voor PES2020

Inschrijven voor PES20 via PS4, Xbox of pc kan via deze link.