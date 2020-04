De Top- & Floptransfers van KV Oostende: één absolute uitblinker en een Deen die zijn reputatie niet waarmaakte

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: KV Oostende.

Voorlaatste in de huidige stand en een héél bewogen seizoen. De transfermercato was geen geslaagde, maar dat had ook gewoon te maken dat er geen geld was. Het moesten allemaal transfervrije of heel goedkope jongens zijn.

Top

Dat maakten het zoeken naar echt goeie transfers natuurlijk wel wat moeilijker. Joseph Akpala droeg op bepaalde momenten wel zijn steentje bij. En Renato Neto liet de laatste tien matchen nog zien dat er ondanks al die blessures nog een voetballer in hem schuilt. Maar de toptransfer was natuurlijk wel de van Manchester City gehuurde Ante Palaversa.

De Kroatische middenvelder tilde Oostende persoonlijk naar een hoger niveau als hij op het veld stond. Spijtig genoeg was het vooral dat laatste dat roet in het eten wierp. Palaversa blesseerde zich aan de knie in de wedstrijd tegen Club Brugge en stond 11 wedstrijden aan de kant. In die periode sprokkelde KVO welgeteld 3 punten. Terwijl ze met hem eerst eens 9 en daarna 10 punten pakten. Toeval? We think not!

Flop

Da's een makkelijke, want er waren er genoeg. Ronald Vargas bracht onder meer nooit wat ze hoopten dat hij nog ging brengen. Yaya Sané speelde welgeteld vijf wedstrijden mee voor hij naar de B-kern werd gestuurd. Aanvaller Idrissa Sylla droeg twee doelpunten bij. En zelfs bij Oostende kwam Anderlecht-huurling Bubacarr Sanneh niet verder dan drie matchen.

Van wie we echt wel meer verwacht hadden was Andrew Hjulsager. De 25-jarige Deen deed het soms niet slecht, maar dat was niet waarvoor hij gehaald werd. Hij moest de aanval van Oostende gaan dragen en kon op geen enkel moment die indruk wekken. Twee goals en één assist waren niet genoeg om zijn reputatie en transfersom van 500.000 euro te rechtvaardigen.