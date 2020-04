Hasi vrije trainer in juni: "Enkel sms'jes met Kompany"

Wie straks nog een trainer zoekt, mag zeker eens bij Besnik Hasi gaan aankloppen. De ex-coach van Anderlecht is bijna einde contract in Saudi-Arabië en wil zijn gezin wel wat meer zien.

"De voorzitter van Al Raed wil graag met mij doorgaan", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Het probleem is dat we onze families missen. We werken ook in een erg conservatieve regio in Saudi-Arabië. De mensen zijn heel vriendelijk, maar de samenleving hier is minder verwesterd dan in de hoofdstad Ryad. Het kan ook zijn dat er voor mij interesse komt van Saudische topclubs."

België blijft natuurlijk ook een optie. “Vorig jaar was ik rond met Cercle, maar toen bleek het financieel te moeilijk om mijn Saudisch contract op te zeggen. Op dit moment heb ik geen enkel contact met een Belgische club. Ja, met Kompany wissel ik af en toe sms’jes uit, maar dat is puur vriendschappelijk. In principe ben ik eind mei dus een vrije trainer, maar we moeten zien hoe de Saudische competitie wordt afgewerkt. Nu wil de club mij vijftig procent van mijn loon betalen en de andere vijftig procent zou ik dan krijgen als ik nog even blijf in augustus."