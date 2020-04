Club Brugge gaat opnieuw de exotische toer op in de zoektocht naar een mogelijke vervanger voor Dennis

Hoe zal Club Brugge eruitzien in het seizoen 2020-2021? Bij blauw-zwart zijn er enkele spelers op het einde van een cyclus, maar Mannaert en Verhaeghe zullen door de coronacrisis waarschijnlijk niet moeten rekenen op de jackpot voor hun sterkhouders.

Een van de spelers die stilaan toe is aan een nieuwe uitdaging is ongetwijfeld Emmanuel Dennis. Het Nigeriaanse woelwater speelde zich vooral Europees in de kijker met onder meer een dubbelklapper op het mythische Bernabeu.

De Bruggelingen houden alvast rekening met een vertrek van hun sterkhouder en schuimen al lustig de markt af op zoek naar mogelijke vervangers. Ook in Zuid-Amerika is blauw-zwart terug aanwezig, meer bepaald in Chili.

Daar zouden de scouts van Club, volgens het Argentijnse La Capital, hun oog hebben laten vallen op Matias Cavalleri. Dat is een 22-jarige Chileense flankaanvaller die momenteel uitkomt voor Curicó Unido in zijn thuisland.

Het beloofde land?

De laatste jaren ging Club Brugge maar al te graag op zoek naar exotische parels in Zuid-Amerika, weliswaar met wisselend succes. Carlos Bacca en José Izquierdo waren voltreffers, terwijl Felipe Gedoz, Nicolas Castillo en Leandro Pereira ongenadig door het ijs zakten in Jan Breydel.