Nog een inkomstenbron die wegvalt voor de profclubs zolang er geen zekerheid is over volgend seizoen

Bij sommige clubs in 1A hebben ze hun ticketingmedewerkers ook op technische werkloosheid gezet. Of er blijft nog één medewerker over. Meer werk is er toch niet, want de abonnementenverkoop naar volgend seizoen toe ligt volledig stil.

En dat is een bijkomend probleem. Zolang er geen zekerheid gaat komen over volgend seizoen zijn er niet veel fans van plan om zich een abonnement aan te schaffen. Het is immers nog niet zeker wanneer en hoe er met publiek gaat gevoetbald worden. Nu een abonnement aanschaffen, zonder te weten voor hoeveel matchen, is dus geen optie. En wat als er nog een piek volgt? Bij Club Brugge was de abonnementenverkoop voor volgend seizoen nochtans goed begonnen. Reeds 8.000 supporters verlengden hun abonnement, maar daar is nu ook drastisch een halt aan gekomen. De clubs weten zelf nog niet hoeveel matchen ze gaan kunnen aanbieden. Compensatie? Dat is een probleem omdat de inkomstenflow in juni en juli ook grotendeels uit de verkoop van abonnementen komt bij de clubs. En wat als er beslist wordt dat er compensatie moet gegeven worden voor het huidige seizoen? De clubs kunnen overmacht inroepen, maar zoals de enquête van de overkoepelende fanvereniging Belgian Supporters uitwees: 60 procent verwacht iets in de plaats. Als je aan klantenbinding wil doen, is het resoluut weigeren daarvan geen al te best signaal. Maar ze staan er financieel al niet te best voor...