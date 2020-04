Actie van Anderlechtfan dreigt een flop te worden, slechts twee mensen hebben geld gestort, maar "campagne moet nog gelanceerd worden"

Het is en het blijft een opmerkelijke actie van superfan Etienne Wils. Hij kwam enkele weken geleden met het idee om geld te verzamelen om zijn favoriete club Anderlecht te steunen nu het in financiële moeilijkheden zit. Maar buiten zijn eigen 1000 euro, is er niet veel ingezameld.

"Op dit moment staat er 1300 euro op de rekening. Buiten mijn eigen 1000 euro, hebben nog twee mensen bijgestort," geeft Etienne Wils bij HLN een stand van zaken. "Maar ik maak me geen zorgen, pas vanaf 1 mei wordt de campagne officieel gelanceerd via Facebook.", is hij gerust in de toekomst van het project. Eerst wou Wils 20 miljoen euro inzamelen, maar dat bleek al snel iets te hoog gegerepen. Daarom is hij teruggevallen naar 1 miljoen euro. "Dat geld moet naar de jeugdwerking gaan. En ik wil ook de supporters meer betrekken. Iedereen die gestort heeft, zou een speciale plaats bij Anderlecht moeten krijgen", is Wils zelfverzekerd en ambitieus.

