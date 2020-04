Francken en Jambon discussiëren over titel in 1B: "Denk je dat als Leuven of Beerschot kampioen wordt iedereen braaf in zijn kot blijft?"

In 1B wachten ze nog steeds op duidelijkheid. OHL-fan Theo Francken en Beerschot-supporter Jan Jambon geven hun mening over wat er moet gebeuren. Als er nog gespeeld moet worden, hebben ze trouwens heel uiteenlopende visies.

Francken, die met Leuven met 1-0 in het krijt staat: “Als er niet met publiek kan worden gespeeld, moet er een wedstrijd komen op neutraal terrein zonder supporters en wordt de teller op nul gezet. Anders zijn we enorm benadeeld. Het is heel jammer voor Beerschot dat de heenmatch heeft gewonnen met 1-0, maar in onze plaats zou Beerschot ook protesteren", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Jambon is het daar uiteraard niet mee eens. “Ik wil daar minder polemisch over doen. De omstandigheden zijn veranderd. Je kan de spelregels niet veranderen tijdens het spelletje zelf. De omstandigheden zijn veranderd. Maar publiek of geen publiek heeft niets met de spelregels te maken. De twee periodekampioenen spelen tegen elkaar een finale met een heen- en een terugmatch. Ik heb begrip voor Theo's standpunt, maar of dat nu zo'n verschil is, met of zonder publiek? Het Beerschot-publiek is natuurlijk wel fantastisch.”

Francken ziet trouwens nog grotere problemen dan dat. De match spelen zou gekkenwerk worden. "Als de match zonder publiek plaatsvindt, denk je dan dat iedereen braaf in zijn kot blijft? In Leuven zullen er mensen op straat komen om de promotie te vieren. Als Beerschot het haalt, moet de spelersbus terug naar het Kiel en zullen daar duizenden mensen klaar staan. Is dat dan de manier om de coronacrisis te bestrijden?”