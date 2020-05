Jérémy Doku moet lessen trekken uit het parcours ... van Zakaria Bakkali

Jérémy Doku heeft er zijn eerste volledige, nu ja bijna toch, seizoen opzitten en de jonge aanvaller liet al verschillende mooie dingen zien. Het talent is er ongetwijfeld. Nu is het zaak niet dezelfde keuzes te maken als Zakaria Bakkali, ploeggenoot bij Anderlecht.

Jérémy Doku heeft dit seizoen al enorme stappen gezet. De 17-jarige maakte dan wel vorig seizoen al zijn debuut, het is vooral dit seizoen dat hij van zich heeft doen spreken. Net als Anderlecht kende Doku ook een moeilijke start van het seizoen. Doku werd dan ook door Franky Vercauteren een tijd aan de kant gehouden, om wat leergeld te betalen. Het loonde. Doku keerde terug en zette zijn flitsende acties deze keer wel om in doelpunten en assists.

Een bliksemsnelle doorbraak

Het hoefde dan ook niet te verbazen dat heel Anderlecht beter begin te draaien. Sinds december maakte Doku vier doelpunten en gaf hij ook drie assists in 14 wedstrijden. Cijfers die er veel beter uitzien dan wanneer we de eerste maanden er ook bij nemen. Toen scoorde hij geen enkele keer en gaf hij ook geen assists.

En de cijfers liegen er niet om. Met een slaagpercentage van 60% is Jérémy Doku één van de beste dribbelaars van Europa. Doku staat in dat klassement op een mooie vierde plek. Het zijn cijfers die doen terugdenken aan een ander dribbelwonder toen die doorbrak: Zakaria Bakkali bij PSV Eindhoven.

Een moeilijk parcours

In 2013 voert Marc Wilmots de druk op Zakaria Bakkali op. De toen 17-jarige vleugelspeler moet de keuze maken tussen België of Marokko, waar Erik Gerets met de scepter zwaaide. Na een hattrick tegen NEC is de keuze door Bakkali gemaakt. De Marokkaanse Belg kiest voor de Rode Duivels en wordt opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Frankrijk.

Maar dan wordt het Bakkali stilaan wat te veel. Het vele ophemelen van de vleugelspeler doet Bakkali beslissen zijn contract bij PSV niet te verlengen. De jonge Belg voelt zich klaar voor een stap hogerop. Via makelaar Jorge Mendes komt Bakkali bij Valencia terecht, maar daar krijgen ze nog maar een schim te zien van de Bakkali die de Eredivisie bestormde. De explosieve speler zal niet meer opgeroepen worden voor de Rode Duivels en heeft vandaag de dag zelfs moeite om bij Anderlecht in het elftal te geraken.

De juiste keuzes maken

Zoals wel vaker is het niet vanzelfsprekend dat een talent zich ontwikkeld tot een superster. Doku mag dan wel veel talent hebben, dat had Bakkali zeker en vast ook. Het is vooral belangrijk dat RSCA de jonge Doku goed zal begeleiden, dat de jongeling zelf de juiste keuzes maakt en ook dat hij niet te snel hogerop wilt.

De voetbalwereld zit vol met jonge talenten die hun potentieel niet waarmaken. Zo werd Charly Musonda jarenlang gezien als de volgende superster, maarook hij heeft niet gebracht wat er van hem verwacht werd. Het is te hopen dat Bakkali met goede raad zal komen voor Doku, opdat hij niet dezelfde fouten zal maken als het voormalige supertalent.