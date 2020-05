KV Mechelen viert 'verjaardag' van bekerzege met speciale abonnementsformule

1 mei is een dag die voor altijd speciaal zal zijn voor de supporters van KV Mechelen. In 2019 wonnen ze op die dag, als tweedeklasser nota bene, de Beker van België.

Vandaag, exact één schrikkeljaar later, viert Malinwa die verjaardag. Dat doen de Kakkers met een terugblik op dat memorabele moment, maar dat is niet het enige.

De club biedt vanaf 1 mei ook een 'no matter what' abonnement aan. Een seizoenskaart die inspeelt op de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebrengt. Het abonnement zal toegang bieden tot alle thuiswedstrijden in de competitie van de club, ongeacht hoeveel dat er zullen zijn.

Dat kunnen er door een nieuw competitieformat meer zijn, maar ook minder door de coronacrisis. Als er bijvoorbeeld