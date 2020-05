Oogcontact met legendarische linksachter voor eeuwig in het geheugen van Jelle Vossen gegrift

Jelle Vossen heeft als Rode Duivel en als spits van Racing Genk en Club Brugge tegenover enkele grote namen gestaan. Toch beleefde hij een van zijn meest onvergetelijke momenten nog voor hij profvoetballer werd.

De spits van Zulte Waregem haalde bij Het Belang van Limburg herinneringen op aan zijn favoriete sportmoment. Daarvoor ging hij 18 jaar terug in de tijd, naar de periode dat hij nog jeugdspeler was bij Racing Genk.

De Limburgers stonden in de groepsfase van de Champions League tegenover de sterren van Real Madrid. Roberto Carlos was er ook bij. "Ik herinner me niet al te veel meer van die match, maar één hoekschop nog wel", legde 31-jarige spits uit.

"Roberto Carlos, een van de beste spelers ter wereld, stond aan de eerste paal en ik achter het doel. Net voor der corner was er even oogcontact tussen ons. Ik was 13 jaar en mijn geluk kon niet meer op. Die paar seconden zal ik nooit meer vergeten", besloot Vossen.