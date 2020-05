Sevilla zet Genkse parel helemaal bovenaan het verlanglijstje: verkennende gesprekken opgestart

Bij Genk hopen ze op een rustige zomermercato. De Limburgers willen verder bouwen op de fundamenten die coach Hannes Wolf in de laatste weken voor de stopzetting van de competitie heeft aangelegd.

De meeste sterkhouders uit de kampioenenploeg zijn ondertussen naar het buitenland vertrokken, maar toch lopen er nog enkele pareltjes rond in de Cristal Arena. Jhon Lucumi is hier ongetwijfeld één van.

De Colombiaanse verdediger is met zijn présence, linkervoet en uitstekende inspeelpass een gegeerd profiel op de markt. Volgens Estadio Deportivo is het Sevilla menens om de Genkie deze mercato over te nemen, de eerste contacten zouden zelfs al zijn gelegd.

Genk zal hun centrale verdediger echter niet zonder slag of stoot laten gaan. De Limburgers spekten de clubkas afgelopen winter nog met de transfers van Sander Berge en Ally Samatta. Enkel bij een monsterbod lijken ze in Genk dus overstag te gaan.