Chelsea-coach Lampard stelt zich vragen bij heropstart PL: "Testen oké, maar zijn er genoeg voor de mensen in de zorgsector?"

Lampard heeft het moeilijk, want het voetbal zou zich zo boven de rest van het land zetten. "Het hele land doet zo goed aan social distancing en dan gaan we een contactsport toelaten? Hoe kunnen we voorkomen dat de spelers geen risico gaan lopen?", stelt hij de vraag bij BT Sport.

Met testen, maar moeten die niet eerst aan anderen gegeven worden? "Als we dat vaak genoeg gaan doen, dan is het oké. Maar het zit me echt niet lekker - en dat geldt voor iedereen - als we niet zeker zijn dat de mensen in de zorg ook kunnen worden getest. Het is belangrijk dat het voetbal zijn plaats kent."

"When we look around the world, it doesn't sit well with me if people on the frontline aren't getting tested."



Frank Lampard is open to football resuming but if testing 70/80 at the training ground takes away from those in need he wouldn't be too keen...#EarlyKickOff pic.twitter.com/YRCevImTfE