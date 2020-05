Kansen van Lommel op licentie stijgen: Limburgers hebben zelfs plan B achter de hand

Op sportief gebied was het al een succes dat Lommel zich kon verzekeren van een verlengd verblijf in eerste klasse B. Alleen doken er dan weer extrasportieve problemen op en dreigt de club naast een licentie te grijpen. Al kan het zijn dat het voor het BAS allemaal nog goedkomt.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het immers de goede kant uit met het dossier van Lommel. Er waren een aantal uitdagingen. Eerst en vooral de afhandeling van de breuk met eigenaar Udi Shochatovitch. Sinds eind vorige week zou hierover een akkoord bestaan.

Dan moest er uiteraard ook op zoek gegaan worden naar nieuwe investeerders. Er waren twee opties: een buitenlandse groep of regionale medestanders. De oplossing lijkt er te komen in de vorm van een mix. Er zouden twee buitenlandse groepen concrete belangstelling tonen. Het ideale scenario is dat met één van hen de volgende dagen aan een overeenkomst gewerkt worden.

Financiële overbrugging

Gaat dit toch langer aanslepen dan verhoopt, dan zouden een aantal regionale partners willen instaan voor de financiële overbrugging. Het lijkt er dus op dat Lommel een behoorlijke kans maakt om alsnog zijn licentie in de wacht te slepen.