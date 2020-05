Een Nederlander straks bij de Rode Duivels? "Ik denk niet dat de KBVB weet dat ik voor België mag uitkomen"

Roberto Martinez moet tegen Qatar 2022 er rekening mee houden dat zijn verdediging herschikt moet worden. Nieuw talent is dus welkom. Bij Leeds United zit er eentje waar nog maar weinigen van gehoord hebben, maar die - ondanks dat hij Nederlander is - ook in aanmerking komt.

Pascal Struijk, voor de meesten onder ons een nobele onbekende, maar de rijzige verdediger is aanvoerder van de U23 van Leeds en mocht al een paar keer invallen in de Championship. Aangezien hij in Antwerpen geboren is en de dubbele nationaliteit heeft, mag hij ook voor België kiezen, want voor Oranje is hij nog nooit opgeroepen. "Ik heb nooit iets van de Belgische voetbalbond gehoord. Het zou mij dus verbazen dat iemand weet dat ik voor de Rode Duivels kan uitkomen. Ik denk dat mijn makelaar en ikzelf de bond zouden moeten benaderen en aangeven dat ik eventueel beschikbaar ben voor de nationale ploeg", zegt hijzelf in Knack. Martinez mag hem dus altijd eens bellen. "Ik zou het bijzonder vinden mocht ik een telefoontje krijgen van Martínez! Maar mijn voorkeur gaat uit naar Nederland. Tot bij de U17 werd ik regelmatig opgeroepen en dat is gestopt toen ik bij Ajax op de bank zat. Mochten ze het bij Oranje niet met mij zien zitten, en de Belgische bondscoach is wel bereid om mij een kans te geven, dan zou ik zeker voor de Rode Duivels kunnen kiezen."