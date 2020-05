OFFICIEEL: Smaakmaker uit 1B blijft zijn club tot 2024 trouw

Union Saint-Gilloise heeft een van zijn smaakmakers langer weten vast te leggen.

"Onze Franse middenvelder, Teddy Teuma, heeft zonet zijn contract bij Union met 4 jaar verlengd", luidde het op de webstek van de Unionisten. De 26-jarige Fransman zat sinds januari 2019 bij de club en had een contract tot 2021. Nu tekent hij bij tot 2024.

Dit seizoen was Teuma een van de smaakmakers van de Brusselaard en eerste klasse B. Hij miste geen enkele speelminuut, alleen in de uitgestelde (onbelangrijke) match tegen OHL bleef hij 90 minuten op de bank. In de 27 competitiematchen die hij wel speelde was hij goed voor 5 goals en 7 assists.