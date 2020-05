Birger Verstraete komt er goed vanaf na uitlatingen over veiligheid van spelers

Fc Köln zal Birger Verstraete geen straf opleggen na zijn uitspraken in een interview vorige week. Hij trok de veiligheid van de spelers in twijfel bij een heropstart van de Bundesliga en denkt zelfs dat de meeste spelers dit niet zien zitten.

Nadat iedereen bij Köln getest was, bleken drie spelers postief te zijn op het coronavirus. Toch bleven ze in Keulen verder trainen, iets wat Birger Verstraet niet begreep. Hij trok dan ook de houding van zijn team en van de Bundesliga in het geheel in twijfel. Volgens het Duitse Bild komt er evenwel geen sanctie voor de speler.

In een persbericht van de club nuanceert Verstraete nu zijn uitspraken. "Ik heb mezelf een beetje verkeerd uitgedrukt soms en wil me daarvoor verontschuldigen", opent Verstraete. "Ik had onze dokter moeten contacteren in plaats vanuit emotie een interview te geven. Ik wou niemand iets kwalijk nemen, niet de autoriteiten, niet FC Köln. Ik voel me hier goed en ga me maxiamaal blijven inzetten op training. Ik wil het seizoen volmaken bij de club", klinkt het nu helemaal anders bij Verstraete.