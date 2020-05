Standard is er op enkele minuten vanaf: licentie zo goed als in orde

Normaal gezien gaat Standard geen problemen kennen om zijn licentie te verkrijgen na de zitting van het BAS. Het Arbitragehof deed nog geen uitspraak, maar de delegatie van de Rouches was er op een paar minuten vanaf.

Oostende moest zich maandagavond nog drie uur verdedigen, bij Standard was het binnen en buiten. De licentiemanager had ook al laten weten dat alle documenten in orde waren en alle betalingsbewijzen aanwezig.

Het BAS komt zondag met zijn beslissingen, maar Bruno Venanzi en co hoeven zich niet al te veel zorgen te maken. Ze kregen eerder een negatief advies omdat de tekenpremies van zeven spelers niet betaald waren en er vragen waren bij de financiële middelen van de vastgoedvennootschap van Bruno Venanzi.

Door de leningen en investeringen van ex-spelers Axel Witsel en Marouane Fellaini raakte Venanzi aan het nodige geld.