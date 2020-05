Diagne kan volgens advocaat niet vertrekken uit huurvilla: "Kan nergens anders naartoe"

Maandag kon u hier lezen dat Mbaye Diagne zijn huurwoning weigert te verlaten, al is het huurcontract op 30 april verlopen. Hij zou zelfs dreigtelefoons naar de huisbaas sturen. Maar de advocaat van de kleurrijke spits springt nu voor hem in de bres.

"Diagne kàn gewoonweg nog niet vertrekken", zegt zijn advocaat bij HLN. " Door de coronacrisis kan hij niet naar zijn vrouw in Italië of naar zijn thuisland Senegal. We hebben hier te maken met overmacht. Het is onmogelijk voor hem om ergens anders naartoe te gaan."

Gesterkt door Vlaams decreet

De advocaat beweert zelfs dat Diagne heel graag zou vertrekken uit het huis. "Hij zou niet liever doen dan het te kunnen teruggeven. Maar hij heeft ook twee kleine kinderen en die kan je niet zomaar op straat zetten. Er is zelfs een nieuw decreet van de Vlaamse regering waardoor huurders tot juli niet uit hun huurhuis gezet kunnen worden. Maar de eigenaar van dit huis vindt de regels blijkbaar vervelend en wil die niet volgen.", reageert hij scherp.