Anderlecht wil sterkhouder langer houden en hem verleiden met contractverbetering, maar dat is niet evident

Als er eentje is bij Anderlecht die dit seizoen bewezen heeft dat hij een beter contract verdient, is het wel Hendrik Van Crombrugge. De doelman was een rots in de branding in mindere tijden en is ook een leider geworden in de kleedkamer. Maar hem meer geld geven, is niet zo evident.

Uiteraard is er interesse voor Van Crombrugge na het seizoen dat hij speelde. Hij verteerde de overgang van Eupen naar Anderlecht naadloos. Hij tekende er een contract tot 2023, maar is zeker niet bij de topverdieners. Het is zelfs wat vreemd dat spelers die niet meer gebruikt worden, stukken meer verdienen. Jongens als Trebel, Vranjes, Musona, Milic... Anderlecht heeft daardoor ook weinig ruimte over om Van Crombrugge zijn contract open te breken, weet Het Nieuwsblad. Met een contractverbetering zouden ze evenwel de interesse meer kunnen weghouden, al is het dan ook nog niet zeker dat hij niet vertrekt. Van Crombrugge wil wel graag blijven en Anderlecht wil hem houden.