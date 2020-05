De grootste clubs circuleren voor Aster Vranckx, maar die... blijft gewoon zichzelf

De transferperiode nadert en de Belgische talenten staan weer in het uitstalraam. Eén van de jongens waarvoor heel veel interesse is: Aster Vranckx van KV Mechelen. De grootste namen worden genoemd, maar... een vertrek is momenteel niet aan de orde.

Feyenoord, Ajax, Liverpool, AC Milan en gisteren nog Manchester City... 't Zijn geen krabbers die in verband gebracht worden met Vranckx. Het potentieel van de middenvelder is dan ook ongelooflijk. Vanuit het niets katapulteerde hij zichzelf tot 'de toekomstige vervanger van Axel Witsel'. Niet zijn woorden uiteraard...

Nergens beter

Gelukkig staat er een goed hoofd op de brede schouders van de 17-jarige. Daarbij wordt hij ook nog goed begeleid, want ook zijn entourage laat weten dat hij nog niet klaar is voor zo'n stap. KV Mechelen hoeft dan ook niet meteen te vrezen dat hij volgend seizoen al weg is. Vranckx wil een volledig jaar als titularis spelen en nog werken aan zijn tekortkomingen.

"Manchester City? Niks van gehoord, maar die volgen alle goeie jonge spelers", klinkt het. Dat Vranckx gecharmeerd is, mag duidelijk zijn. Maar hij beseft ook dat hij op dit moment in zijn carrière nergens beter zit dan bij een club waar ze hem kansen gaan blijven geven en waar hij de tijd heeft om rustig te groeien en onvermijdelijk ook fouten te maken.

Interesse zal blijven

Het staat echter in de sterren geschreven dat hij ooit naar een topcompetitie zal trekken. Zijn profiel is voor iedereen aantrekkelijk, want hij kan op de drie centrale posities spelen. Zijn vroegtijdige fysieke paraatheid is ook atypisch voor een 17-jarige. Zijn ploegmaat geloofden zelfs niet dat hij zo jong was toen hij de eerste keer zijn shirt uittrok in de kleedkamer.

Maar het devies blijft dus hetzelfde: geen stappen overslaan. De interesse zal er nog zijn als hij zich zo blijft ontwikkelen. Voor zijn carrière is het nu belangrijk om veel te spelen.