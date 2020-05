Eén club houdt zich helemaal buiten de discussies omtrent compensaties voor missen Europees voetbal

In de discussie rond de solidariteit voor de clubs 'die nog Europees hadden kunnen halen of een betere positie hadden kunnen verwerven' komen telkens dezelfde namen terug: Genk, Anderlecht en Antwerp. Opvallend: KV Mechelen moeit zich daarin niet.

Nochtans stond KV Mechelen op het moment van stopzetten op een zesde plaats en hadden ze - met nog een match tegen rechtstreeks concurrent Genk - de beste papieren om play-off 1 te halen. Maar Malinwa houdt zich volledig buiten de discussies over de solidariteitsbijdrage en compensaties.

Het één en ander heeft natuurlijk te maken met de zaak 'Propere Handen' en ze willen niet weer de aandacht op zich vestigen. Maar ook: een zesde plaats levert hen straks misschien meer tv-geld op. Dat speelt natuurlijk ook mee.

KV Mechelen wil zich niet gaan moeien in de discussies tussen 'de groten', want ze weten dat ze daar sowieso weinig in te zeggen zullen hebben. Beter op de vlakte blijven en het aankijken, want meer winst gaan ze er sowieso toch niet uithalen, beseffen ze.