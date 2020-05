Zulte Waregem zal cashen voor speler die financieel niet te houden is

Zulte Waregem heeft een zware financiële inspanning gedaan om Saido Berahino naar de Gaverbeek te halen. De Engelse aanvaller houden, lijkt echter een onmogelijke opgave.

Berahino heeft wel nog een contract tot 2021, maar Zulte Waregem zal het geld van zijn transfer nodig hebben. “Ik heb in België een uitstekende relatie met de coach, maar mede door de coronatijden zal de club willen cashen”, zegt hij in de Engelse pers.

Acht goals en 3 assists in 22 wedstrijden. Berahino heeft zich in het Regenboogstadion weer op de voetbalkaart gezet. “Het is tijd om weer in de Championship te spelen”, zegt Berahino. “De kans is klein dat ik nog naar België terugkeer al heeft Zulte Waregem me de liefde voor het voetbal teruggebracht.”