Standard heeft geld nodig en gaat zijn beste speler verkopen, twee PO1-concurrenten geïnteresseerd

Standard staat er financieel niet zo best voor en zal ook een paar spelers ten gelde moeten maken. De man die het grootste kapitaal vertegenwoordigt, is Zinho Vanheusden. De Rouches willen hun kapitein verkopen.

Dat wordt door iedereen ontkend, schrijft Het Nieuwsblad, maar ze zijn zeker dat de 20-jarige kapitein straks Sclessin zal verlaten. Er is nu al concrete interesse uit Italië, Nederland en Spanje. Standard betaalde 12,6 miljoen euro voor de verdediger, een record in België.

De deal was wel dat Inter in 2021 Vanheusden zou terugkopen voor 16 à 18 miljoen. De Italiaanse topclub had vorig seizoen geld nodig en door de deal met Standard waren ze in orde met de Financial Fair Play-regels.

Nu heeft Standard echter geld nodig en Vanheusden kan daarvoor zorgen. De eerste contacten zijn gelegd en ook twee andere PO 1-concurrenten zijn geïnteresseerd. Bij de Rouches ontkennen ze dat echter.