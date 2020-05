Catastrofe als dit straks bevestigd wordt? "Geen volle stadions tot er een vaccin is"

Veel voetbalploegen en andere sportclubs zitten nu al in overlevingsmodus, maar het kan nog veel erger worden. Viroloog Marc Van Ranst laat immers weten dat wedstrijden in een vol stadion quasi onmogelijk zijn tot er een vaccin is. En dat kan nog maanden duren.

Tot volgend jaar zelfs... "Volle stadions zien we niet terug tot er een vaccin is gevonden", zegt Marc Van Ranst in HLN, al reikt hij ook oplossingen aan. "Gezinnen kunnen perfect naast elkaar zitten. Als je hen voorrang geeft, krijg je meer publiek in je stadion."

Michel Louwagie geeft daarbij aan dat hij vreest dat er pas wedstrijden voor een vol stadion tegen de play-offs van volgend jaar zullen kunnen. "Wij kunnen dat wellicht wel overleven, maar het zal toch hard worden", aldus Louwagie.

Veel clubs staat het water nu echter al aan de lippen. Maar het advies van Van Ranst is duidelijk, ook voor de amateursporters. "Samenkomen met honderd mensen in een theaterzaal of met twintig in een restaurant, dat kunnen we wellicht veilig organiseren wanneer de tijd daar rijp voor is. Maar aan elkaars lijf hangen, zoals in voetbal of basketbal of judo gebeurt, dat blijft natuurlijk heel risicovol."