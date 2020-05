Veiligheidsraad komt vandaag (hoogstwaarschijnlijk) eindelijk met beslissing: Antwerp moet niet te veel hopen

De Veiligheidsraad zit sinds vanmorgen samen en nu zou eindelijk de sport aan bod komen. Bij de Jupiler Pro League wachten ze bang af, want er moet wel een beslissing gaan vallen. Stoppen of niet? De eerste optie lijkt zo goed als zeker.

De persconferentie zou trouwens op een deftig uur ingepland worden, met ook een gedegen uitleg zonder verwarrende Powerpoint. Het gros van de Pro League-clubs hoopt dat ze straks komen zeggen dat het voor dit seizoen gedaan is, wat ook de verwachting is.

Antwerp trekt wel nog de kar om verder te spelen, maar krijgt daar bijzonder weinig navolging in. Genk en in mindere mate Anderlecht willen nog doordoen. Voor de rest is het duidelijk dat het afgelopen is. De Pro League hoopt op een standpunt van de Veiligheidsraad om zich te kunnen verdedigen tegen mogelijke claims van de rechtenhouders zoals Telenet.