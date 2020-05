Toptalent Anderlecht stelt fans gerust: "Geen intentie om te vertrekken"

Antoine Colassin is een van de vele jongeren bij Anderlecht die dit seizoen hun kans kregen. De sterke aanvaller greep de eerste kans die hij kreeg door in de topper tegen Club Brugge te scoren.

Colassin is momenteel aan het herstellen van een blessure, maar laat aan RSCA TV weten dat alles goed verloopt. "Ik begin wat meer mobiliteit te krijgen. Door de coronacrisis heb ik wat meer tijd gekregen om te rusten. Ik herstel goed van de blessure."

Colassin gaf ook wat meer prijs over zijn toekomst. "Ik denk enkel en alleen aan Anderlecht. Ik wil enkel voor Anderlecht spelen en vele prijzen winnen. Daar doe je het uiteindelijk voor."

De jonge aanvaller van Anderlecht kreeg in het verleden al vaak lof over zijn voorbeeldige mentaliteit en professionele ingesteldheid en ook nu laat de 19-jarige zien over een goede kop te beschikken.