Breaking: Lommel behaalt zijn licentie voor het BAS en is nu zeker van 1B

De licentiecommissie zag dat Lommel niet voldeed aan twee noodzakelijke eisen om als profclub actief te blijven en weigerde de Noord-Limburgers een licentie. Bij het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) kreeg de club alsnog gelijk. Volgend jaar dus opnieuw profvoetbal aan de Gestelsedijk.

Lommel moest snel handelen om zich voor het BAS te verdedigen. De licentiecommissie kon niet door de vingers zien dat eigenaar Udi Shochatovitch ook makelaar was. De Israëliër verkocht zijn aandelen (90%) en de club moet snel op zoek naar vers kapitaal.

Bovendien had de licentiecommissie al vragen of de club de financiële middelen had, maar ook op dat vlak hebben de Limburgers het BAS kunnen overtuigen. Lommel, dat zich van het behoud had verzekerd op de slotspeeldag van de Proximus League, komt volgend jaar dus opnieuw in 1B uit, tenzij er grondige hervormingen gebeuren in het profvoetbal.