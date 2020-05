OFFICIEEL - Daar is de volgende al: ook Orlando Sa geen Rouche meer

Standard houdt grote kuis in zijn spelerskern. Even nadat het contract van Luis Pedro Cavanda bij de Rouches in onderling overleg werd verbroken volgde dat van Orlando Sa.

Het was al even duidelijk dat er voor Orlando Sa geen toekomst meer was weggelegd bij Standard Luik. Er werd voor hem en Luis Pedro Cavanda zelfs een aparte C-kern opgestuurd met een aparte coach zodat aan hun contractvoorwaarden werd voldaan.

Maar die C-kern is verleden tijd, want de contracten van de voormalige Rode Duivel en de Portugese spits werden donderdag in onderling overleg stopgezet. Eerst dat van Cavanda en later dat van Sa.