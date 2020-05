De Top- en Floptransfer van Anderlecht: Over heel de lijn onder de verwachtingen & 'Straffe Hendrik'

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Anderlecht

RSC Anderlecht is een geval apart in deze reeks. Wie in dit transferoverzicht niet mag ontbreken is Vincent Kompany. De Rode Duivel valt niet bij top of flop onder te brengen. De speler-trainer is een paradox op zich. Vaak geblesseerd, indrukwekkend als hij speelde, maar niet de doorslag om voldoende punten te halen.

TOP

Over de toptransfer moesten we niet al te lang nadenken. Anderlecht had met Thomas Didillon al een eerste doelman, maar verraste in de slotfase van de mercato door Hendrik Van Crombrugge te halen. Een beslissing die héél goed uitdraaide. Hij loste de heel hoge eisen van Kompany voor een meevoetballende doelman in én was formidabel op zijn lijn. De slechte periode van RSCA had er zonder hem nog veel slechter kunnen uitzien.

Anderen die in aanmerking kwamen voor 'top' waren de iets te vaak afwezige Nacer Chadli en Michel Vlap die na een lange aanpassingsperiode uiteindelijk afklokte op tien goals. Murillo en Luckassen lieten ook aardige dingen zien.

FLOP

De eerste naam die in ons opborrelde was die van Samir Nasri. De Fransman beleefde gloriedagen bij Arsenal en aan de zijde van Kompany bij Manchester City, maar van een herlancering van zijn carrière bij Anderlecht is er, onder meer door blessures, niet veel in huis gekomen. Zijn passage in het Astridpark bleef over de hele lijn onder de verwachtingen.