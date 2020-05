Aanschuiven in Brugge: de volgende kandidaat staat in de rij voor Brugse sterkhouder

Bij Club Brugge zitten ze in een financiële luxepositie. Blauw-zwart hoeft niet zo nodig te verkopen, maar aan interesse in één van hun goudhaantjes is er geen gebrek.

PSG, Napoli, Ajax en nog tal van andere Europese clubs hengelden al naar de diensten van Krépin Diatta. Nu is ook Hertha Berlijn onder de indruk geraakt van het ongelooflijke potentieel van de Senegalese winger. Het is maar de vraag of de Duitsers de gewenste miljoenen op tafel kunnen leggen voor het goudhaantje van Club. Coronacrisis of niet, bij blauw-zwart vragen ze de jackpot voor de 21-jarige vleugelflitser.