De Bruyne duidt de beste speler aan waar hij ooit mee gespeeld heeft: "Hij laat alles zo gemakkelijk lijken, op training kan je de bal amper van hem afpakken"

Doe een bevraging bij de spelers van Man City en de Rode Duivels wie zij de beste ploegmaat vonden met wie ze ooit gespeeld hebben en Kevin De Bruyne zal bij menig speler helemaal bovenaan het lijstje pronken. Maar wie vond 'King Kev' de beste?

Tijdens een tijdens Instagram-livesessie voor Bleacher Report steekt de Rode Duivel de loftrompet over David Silva: "Hij laat alles zo gemakkelijk lijken. Ook op training, waar je de bal amper van hem kan afpakken."

"Het is ongelooflijk om te zien hoe hij dankzij zijn brein kan uitblinken in de Premier League, waar het nochtans vaak draait om kracht en snelheid. Hij heeft zowat alles gewonnen in zijn carrière en speelde ook nog eens zo'n 125 interlands voor Spanje, en dat in die generatie. Dat zegt genoeg."