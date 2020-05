KV Mechelen probeert vertrek jeugdkeeper op te vangen en lijkt een nieuwe doelman gevonden te hebben bij Anderlecht

KV Mechelen zal zich versterken met Gaetano Bellante. De 17-jarige doelman komt over van de U18 van Anderlecht. Zo vangt KV Mechelen het vertrek op van Stijn Cloodts, want hij is vertrokken naar Antwerp.

Door het vertrek van Cloodts was KV Mechelen op zoek naar een nieuwe doelman voor de beloftenploeg. Met Gaetano Bellante lijken ze een talent weg te plukken bij Anderlecht, want de jonge doelman was volgens Het Laatste Nieuws in het verleden al jeugdinternational.