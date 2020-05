KV Oostende wacht als enige eersteklasser nog op uitspraak van het BAS maar heeft er het volste vertouwen in

Drie van de zestien eersteklassers trokken naar het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) omdat ze geen proflicentie kregen voor volgend seizoen: Moeskroen, Standard en KV Oostende. Die eerste twee kregen goed nieuw van het BAS en laatstgenoemde heeft vertrouwen in een goede afloop.

Vrijdag verdedigde KV Oostende voor de tweede keer zijn dossier bij het BAS. De eerste kreeg de kustploeg te horen dat het nodige kapitaal van de overnemer voor de zitting overgemaakt moest zijn en niet pas op 15 mei.

Nu zou dat wel helemaal in orde moeten zijn. "Op de zitting van vandaag heeft KVO alle stukken aangeleverd die de kapitaalsverhoging aantonen. Het BAS zal zich nu beraden over ons dossier en zal spoedig een uitspraak doen. We kijken alvast vol vertrouwen uit naar de beslissing", liet Oostende weten.

Wanneer die beslissing zal vallen is nog niet zeker. Het BAS heeft daarvoor de tijd tot zondag 10 mei.