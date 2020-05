Amateurclubs zien oefenduels tegen eersteklassers in rook opgaan: "Streep van 8.000 euro door onze rekening"

Door de coronacrisis lijken oefenmatchen in juli uitgesloten te zijn. Voor sommige amateurclubs die een oefenpot tegen een eersteklasser hadden gepland betekent dat een berg inkomsten waar ze naast grijpen.

Zo is er de jaarlijkse oefenpot tussen Herk Sport en Sint-Truiden, maar omdat wedstrijden voor 31 juli zijn uitgesloten zit die er dit jaar niet in. "Een serieuze streep door onze rekening. Een streep van 8.000 euro om precies te zijn. We mikten op een duizendtal toeschouwers aan acht euro inkom", aldus Roger Reenaers, de voorzitter van Herk, bij Het Belang van Limburg.

Aan zo’n wedstrijd waren uiteraard enkele kosten verbonden, maar in het verleden toonden enkele gulle sponsors zich altijd bereid om die kosten te dragen. Daardoor was dit bijna pure winst. We beginnen aan het seizoen met een kleiner spaarpotje, want voor onze nieuwe maai-installatie telden we net nog 6.000 euro neer en momenteel komt er niets binnen", besloot hij.

Iets noordelijker in Limburg hoopt Eendracht Termien zijn oefenwedstrijd tegen Racing Genk uit te stellen naar een later moment in de voorbereiding.