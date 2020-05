Moeskroen-voorzitter Declerck deelt sneertje uit na behalen licentie: "Een juiste beslissing, zelfs al zijn er die ons liever van het toneel zien verdwijnen"

Een kat met negen levens, zo mogen we Excelsior Moeskroen stilaan noemen. De Henegouwers moesten zich al voor de vijfde keer in zes jaar gaan verantwoorden bij het BAS, maar wederom halen 'Les Hurlus' hun slag thuis: 1A volgend seizoen is een feit.

Op het digitaal huis van de club blikt men dan ook tevreden terug op de beslissing van het BAS. "Moeskroen verheugt zich over de juiste en gefundeerde beslissing van het BAS", klinkt het. "Het geleverde werk voor de toekomst van onze club is naar waarde geschat."

Voor voorzitter Patrick Declerck moet het een enorme opluchting zijn na de stressvolle dagen en weken: "We zijn erg blij met dit nieuws. We hebben erg veel werk gestoken in het licentiedossier en in de toekomst van Royal Excel Moeskroen", zegt Declerck.

Tot spijt van wie het benijdt

De sterke man van Moeskroen kon het niet laten ook nog een kleine sneer uit te delen: "We moeten het nog altijd stellen met een klein budget, maar we verdienen onze plaats in de hoogste afdeling, zelfs al zijn er die ons liever van het toneel zien verdwijnen."

"Moeskroen heeft niet de gewoonte om de moed op te geven. Daarom wil ik iedereen bedanken die ons in deze moeilijke periode gesteund heeft. Voor hen blijven we ons inzetten", besluit hij.