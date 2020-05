Voetballers momenteel niet indrukwekkend in de Container Cup, waarom een transfer naar Engeland kan helpen: "Na twee maand een nieuw kostuum"

Tot nu toe zijn er twee voetball(st)ers gepasseerd in de Container Cup. Met geen al te best groot succes. Hans Vanaken staat laatste bij de mannen en Tessa Wullaert houdt enkel de 17-jarige Nina Sterckx achter zich, die dan ook nog eens van de loopband donderde. Een indicatie?

De voetballers zullen zich nog moeten bewijzen de komende dagen om wat prestige terug te winnen. Voorlopig laten alle andere sportbeoefenaars hen achter zich. "Die proeven zijn ook meer gemaakt voor duursporters hé", ziet analist Eddy Snelders. "Een judoka of roeier zijn lichaam is qua spieren ook wat meer ontwikkeld."

Al moet wel gezegd dat Vanaken vooral een tactische fout maakte bij de fietsproef... "Daarbij: roeien, fietsen, bankdrukken... dat doet een voetballer niet veel. Misschien zijn ze wel iets te eenzijdig om bij zoiets goeie resultaten neer te zetten. Ze hebben weinig spiermassa in hun bovenlichaam."

Een transfer naar Engeland zou wel kunnen helpen. "Ik zie jongens die na twee maanden in de Premier League een nieuw kostuum moeten kopen hé. Daar is dat de gewoonte om in de fitness te zitten, hier niet. Er wordt daar meer de nadruk gelegd op spierontwikkeling. Hier zal het al veel zijn als ze een halfuur per week in de gym zitten."