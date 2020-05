Loodst Neerpede Anderlecht terug naar de top? "Driejarenplan zal toch op iets langere termijn zijn, maar er zit een heel sterke lichting aan te komen"

Gilles De Bilde volgt het reilen en zeilen bij zijn ex-club Anderlecht op de voet. De analist zag hoe Vincent Kompany afgelopen seizoen volop de kaart van de jeugd trok. De groeipijnen nam het RSCA-icoon erbij, maar de paarswitte toekomst oogt rooskleurig volgens De Bilde.

Al denkt De Bilde dat er nog niet op korte termijn kan geoogst worden: "Ze gaan veel moeite hebben om terug te keren naar de plaats waar ze een aantal jaren geleden stonden", zegt de voormalige spits van Anderlecht en PSV in Het Laatste Nieuws.

Gouden lichting

Volgens de analist zullen de Brusselaars op lange termijn wel de vruchten plukken van hun doorgedreven jeugdbeleid: "Het driejarenplan dat ze in december in die open brief hadden geschreven, zal op een toch iets langere termijn zijn."

"Maar naar wat ik vernomen heb zit er wel een heel sterke lichting met spelers vanuit 2006 aan te komen. Maar dat is dan nog een paar jaar wachten", besluit De Bilde. Het absolute kroonjuweel van dat bouwjaar is ongetwijfeld Rayane Bounida, die op 14-jarige leeftijd al opdook in een reclamespot met Hazard en gevolgd wordt door quasi elke Europese topclub.