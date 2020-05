Bij het huisvuil gezet, maar toch nog een mooi afscheidswoord van Orlando Sa voor Standard

Orlando Sa kan eindelijk aan zijn volgende carrièrestap denken. De Portugese spits zat op een zijspoor bij Standard en liet donderdag in onderling overleg met de club zijn contract uitbinden.

Dit seizoen kon Orlando Sa op geen enkele speelminuut rekenen bij Michel Preud'homme. Meer nog, samen met Luis Pedro Cavanda moest hij apart zijn conditie onderhouden. Niet bij de beloften en ook niet bij de A-kern.

Maar wie dacht dat Sa verbitterd zou reageren in zijn afscheidsboodschap aan de club komt bedrogen uit. "Het is een opluchting dat ik opnieuw kan beslissen over mijn toekomst. Mijn eerste twee jaar bij de club was heel positief, maar de laatste twee jaar waren minder gelukkig, ook al was ik altijd beschikbaar om een deel van de oplossing te zijn", schreef hij op Twitter.

"Ik wens de supporters en de club het allerbeste voor op professioneel vlak. Als de manier anders was geweest, dan had het resultaat dat ook kunnen zijn", verwees hij toch naar het feit dat hij niet in het verhaal voorkwam dit seizoen.